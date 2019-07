Gambarie “capitale” del tiro con l’arco, in Aspromonte il campionato italiano

Gambarie di Santo Stefano d’Aspromonte sta per diventare il centro del tiro con l’arco Italiano, nella specialità tiro di campagna.

Quasi trecento atleti, provenienti da tutta Italia, riempiranno, sabato 27 e Domenica 28 luglio, i fantastici boschi della località Reggina. La macchina organizzativa si è mossa con ben 80 persone di staff, per far sì che tutto possa andare nel modo migliore.

Sabato saranno assegnati i primi titoli, mentre nella seconda parte della gara, quella di domenica 28, per i titoli assoluti, ci si sposterà nella zona della pista da sci che da Piazza Mangeruca porta fino a Monte Scirocco. Per questa ultima parte sono anche previste delle riprese televisive in streaming, in diretta.

Un appuntamento immancabile per i cultori della specialità, ma anche per la marea di appassionati e curiosi che nel prossimo fine settimana riempiranno Gambarie e tutto l’Aspromonte. “Un’occasione di promozione si sportiva ma anche del meraviglioso territorio che ospiterà l’evento”, ha spiegato Il Consigliere Regionale Fitarco, Giuseppe Magazzù.