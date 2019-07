Antoniotti a Stasi su Terzo Megalotto 106: “soldi e appalti certi ma strani ritardi”

“Statale 106, riattivare subito il tavolo permanente dei sindaci della Sibaritide per l’apertura immediata dei cantieri del Terzo Megalotto”.



È questo l’appello del presidente del movimento “Corigliano-Rossano Prima di Tutto”, già sindaco dell’estinto comune di Rossano, Giuseppe Antoniotti, al Primo cittadino Flavio Stasi in vista del prossimo Consiglio comunale il prossimo 29 luglio, convocato per discutere anche dei ritardi per la realizzazione del Terzo Megalotto della Statale 106.



“Nel settembre del 2014 – ricorda ancora Antoniotti - accogliendo la proposta del presidente dell’associazione Basta Vittime sulla Statale 106, Fabio Pugliese, convocai il primo tavolo permanente dei sindaci della Sibaritide. E uno dei primi atti prodotti da quel gruppo di primi cittadino del territorio ionico fu quello di produrre una mole considerevole di delibere consiliari, oltre una trentina, che evidenziavano la preoccupazione dei territori sulle condizioni di sicurezza della statale e la necessità di procedere all’inizio dell’ammodernamento dell’arteria ionica anche nel tratto calabrese”.



“Bene, fu anche quell’azione corale delle istituzioni locali, che diede un importante input all’accelerazione delle procedure progettuali e realizzative di quello che oggi si appresta il cantiere del terzo megalotto Sibari-Roseto. Un’opera questa – scandisce Antoniotti – che, oggi come allora, le popolazioni del nostro territorio e della terza città della Calabria auspicano che venga realizzata per contribuire ad innescare l’atteso processo di crescita e sviluppo dell’Alto Jonio calabrese. E risulta incomprensibile come il Governo, che a Corigliano-Rossano conta ben 4 parlamentari di maggioranza, non si sia ancora determinato nel dare tempi certi alla cantierizzazione dell’opera, nonostante ci siano già i soldi stanziati e le procedure d’appalto siano state completate. Giusto, allora, chiedersi perché questi ritardi e bene ha fatto l’opposizione consiliare a chiedere di discutere nella pubblica assemblea del tema per capire anche quale è la posizione dell’attuale Amministrazione comunale rispetto all’ammodernamento della Sibari-Roseto, considerata l’influenza che oggi può e deve avere la nuova città di Corigliano-Rossano sulle dinamiche d’investimento pubblico in Calabria”.