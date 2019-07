Controlli a Papanice per “Santu Panto”: beccati 3 lavoratori in “nero”, diverse sanzioni

Il personale della Divisione Pasi, la Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Crotone, ha concentrato la sua attenzione nel Comune di Papanice dove ieri, 24 luglio, si sono svolti i tradizionali festeggiamenti in onore di San Pantaleone.

L’attività - svolta insieme al personale dell’Ufficio di Gabinetto - ha avuto rincontro poiché sono state scoperte diverse violazioni nel corso dei controlli amministrativi effettuati in alcune attività commerciali.

La prima - che è costata ad un commerciante una sanzione ridotta di 173 euro - è stata quella di una occupazione abusiva del luogo pubblico. Il titolare è risultato sprovvisto di autorizzazione.

In un altro contesto sono stati invece identificati 3 lavoratori in “nero”, che risultavano essere non regolarmente assunti, e per i quali si procederà alla relativa segnalazione all’Ispettorato del Lavoro di Crotone.

Per tutte le attività commerciali stanziali si procederà, infine, alla segnalazione all’Asp-Sian per la non corretta applicazione del manuale di autocontrollo Haccp.