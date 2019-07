Devono espiare pena: arrestati in due a Crotone

Due distinti arresti sono stati eseguiti nella giornata di ieri, 24 luglio, dagli uomini della Questura pitagorica nell’ambito del piano d’azione nazionale e transnazionale denominato “Focus ‘Ndrangheta”.

Nel primo caso, a seguito di controllo su strada, i poliziotti hanno rintracciato e notificato a un 60enne crotonese un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione e contestuale Decreto di Sospensione del medesimo, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.

Nella stessa serata, nell’ambito degli stessi servizi, gli anti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto L.F. crotonese, di 48 anni. Anche in questo contesto stata data esecuzione ad un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso in pari data dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, a seguito della sentenza di condanna divenuta definitiva.

L’arrestato dovrà espiare la pena di anni 1 di reclusione per il reato di detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18. Ultimate le formalità di rito il 48enne è stato associato presso la locale casa circondariale.