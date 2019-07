Agosto alle porte, tempo di vacanze: sempre più italiani scelgono il traghetto

Agosto è quasi alle porte, un anno di lavoro è invece alla spalle e la voglia di concedersi una meritata quanto salutare vacanza, a tutto relax, è sempre più forte.

Il caldo afoso, lo stress della quotidianità, invitano inevitabilmente ad un periodo di stop, di “rottura” dalla routine giornaliera.

Ma se da un lato l’esigenza di lasciarsi alle spalle le solite abitudini produce ansia e aumenta il senso stanchezza, l’idea di affrontare il viaggio per l’aspirata vacanza, al mare o montagna che sia, può trasformarsi anch’essa in un motivo di preoccupazioni.

Lunghe code in autostrada nei periodi “caldi” dell’esodo estivo, così come file in aeroporti e stazioni, magari tra inaspettati ritardi e disservizi, periodi di ferie sempre più corti e lunghe percorrenze per giungere nei luoghi desiderati, farebbero quasi venir voglia di restarsene a casa.

Ma c’è un modo per godere appieno tutti i giorni disponibili, addirittura anche quelli da dedicare agli inevitabili spostamenti verso le mete prescelte.

Aumenta infatti il numero dei vacanzieri che di anno in anno si spostano sempre più con la propria auto, per comodità o senso di maggiore libertà, e lo fanno optando per un trasferimento ancor più comodo: quello offerto cioè da traghetti Sardegna.

Che sia l’Italia la meta ambita o forsanche un altro paese poca importa. Così come ed anche i luoghi d’imbarco sono sempre più numerosi e facilmente raggiungibili. Da nord a Sud, da est ad ovest, le opzioni non mancano insieme alle destinazioni: Sicilia, Sardegna, Corsica, Spagna, Grecia, Est Europa o Nord Africa, ed altre ancora sono tutte lì a portata di mano.

Così come non mancano le possibilità di scelta qualora si preferisca viaggiare di notte oppure di giorno: nel primo caso potendo ammirare il paesaggio ed il mare e così rendendo la traversata ancor più breve; nel secondo non perdendo neanche un giorno in viaggio, riposando comodamente e risvegliandosi alla meta pronti per la propria avventura.

Non resta dunque che organizzarsi: riempire la valigia o la sacca di tutto il necessario, o forse anche meno, mettere in moto e partire alla volta del relax e del divertimento, che oggi - anche grazie ad internet - è più facile, comodo e sicuro da programmare.