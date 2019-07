È vivo e sta bene l’anziano di cui non si avevano più notizie a Badolato Marina, nel cosentino.(LEGGI) L’uomo, 81enne, è stato ritrovato intorno alle ore 10.10 circa in Loc. Ponzo nel comune di Santa Caterina sullo Ionio. Sul posto del ritrovamento Vigili del fuoco e Suem del 118. Al momento il malcapitato si trova sotto le cure del personale sanitario per gli accertamenti di competenza.