81enne sparito da Badolato Marina, avviate le ricerche

È dall’una e mezza di stanotte che è stata attivata - su richiesta della Prefettura di Cosenza - la procedura di ricerca di una persona scomparsa ed alle cui attività stanno partecipando, fin da subito, gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco.

Dalle 3 del pomeriggio di ieri, difatti, non si hanno più notizie di un 81enne di Badolato Marina, Vipestri il suo cognome. Nelle operazioni per rintracciarlo sono così impegnati una squadra del distaccamento dei pompieri di Soverato ed una Ucl con due unità della Tas2 (la topografia applicata al soccorso) che sta coordinando i soccorritori, oltre ai carabinieri. Richiesto inoltre l’intervento della Capitaneria di Porto di Soverato per effettuare un sopralluogo sul litorale interessato.