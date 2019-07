“All Ideas”. Spaccio a Catanzaro, rito abbreviato: 14 condanne ed un’assoluzione

Arrivano le prime sentenze nel processo di primo grado, in questo caso celebrato con il rito abbreviato, scaturito dall’operazione “All Ideas” che nel febbraio dell’anno scorso aveva inferto un duro colpo al traffico di droga e ad un fiorente spaccio di cocaina gestito dalle “famiglie” del quartiere Pistoia, nella zona Sud di Catanzaro (LEGGI).

Allora in 15 furono raggiunti da altrettante misure cautelari - sette in carcere, altrettante ai domiciliari, e un solo obbligo di dimora - tra cui anche cinque donne, con le accuse di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, aggravato dalla disponibilità di armi, e di detenzione e spaccio in concorso.

Ieri sono arrivate dunque le decisioni del Gup di Catanzaro Francesca Pizii, che ha inflitto quattordici condanne con pene che vanno da un minimo di cinque ad un massimo di venti anni di carcere ed una sola assoluzione.

LE DECISIONI DEL GIUDICE

Tre le condanne più alte, a 20 anni appunto, ovvero quelle a carico di Damiano e Marcello Amato e Fabio Buccino; 14 anni di reclusione, invece, per Fiore Bevilacqua; 12 gli anni per Carmine Amato e Donato Bevilacqua; 10 per Federica Caroleo; 8 anni e 8 mesi per Fiorina Morello e Annamaria Passalacqua; 8 anni ciascuno per Cosimo Morello ed Eleonora Morelli; 6 anni, 8 mesi e 30mila euro di multa per Fabio Bevilacqua; 5 anni, 4 mesi e 24mila euro di multa per Anna Rosa Laganà e Salvatore Laganà. Assolto per non aver commesso il fatto, infine, Gianluca Bevilacqua .