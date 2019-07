Serie B: Colpo Crotone, il calciatore Mustacchio è rossoblù

Mattia Mustacchio

Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Associazione Calcistica Perugia Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Mustacchio.

Nato a Chiari (Brescia) il 17 maggio 1989, Mattia è cresciuto nelle giovanili del Brescia per poi passare alla Primavera della Sampdoria con la quale vince Coppa Italia e Campionato. Con i blucerchiati debutta in Serie A il 29 gennaio 2009 contro la Lazio e in Coppa Uefa un mese più tardi nella partita contro il Metalist Kharkiv. Successivamente ha indossato le maglie di Ancona, Varese, Vicenza, Ascoli, Pro Vercelli, Perugia e, nella seconda parte della scorsa stagione, ha giocato col Carpi dove ha messo a segno 2 reti in 11 incontri. In totale, l’esperto neo calciatore rossoblù conta oltre 200 presenze in Serie B e nel suo curriculum vanta anche 8 gettoni e una rete con l’Under 21.

Giocatore molto duttile ed eclettico, Mattia può agire come esterno di centrocampo, sia a destra che a sinistra, e all’occorrenza anche da attaccante.

Mustacchio, che rappresenta un ulteriore colpo di mercato per la società rossoblù, ha da poco raggiunto il ritiro dove ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno.