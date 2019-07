Cariati, cartellone estivo prosegue con la collaborazione del territorio

La consigliera delegata alla cultura del Comune di Cariati Maria Elenca Ciccopiedi, coglie l’occasione per ringraziare tutto il mondo delle associazioni e quanti hanno lavorato, senza paraocchi, senza pregiudizi e soprattutto nell’interesse generale, per contribuire a realizzare insieme all’Ammi nistrazione Comunale iniziative ed eventi pensati per target diversi.

Il 26 luglio in zona Bar Leonardo, alle 20.30, Sagra delle Crespelle a cura dell’associazione Cariati Subb. Sul Lungomare Sabato 27 in zona largo Madonnina, alle 18.30, terza edizione In ricordo di don Alfonso, in occasione della Festa della Madonnina dei Pescatori.

Domenica 28 l’associazione A.S.K Auto e moto Storiche Kroton – Cataldo Abruscia dà appuntamento agli appassionati delle auto e moto d’epoca in zona villetta Lavoratori del Mare, alle 10. –Mercoledì 31 spazio allo sport all’aria aperta con street workout, il punto di ritrovo con Mariagilda Piovaccari è nel Centro Storico in piazza Rocco Trento, alle 17.30.

Saranno tanti gli appuntamenti anche per il mese di agosto che il Comune di Cariati ha pronti in rassegna nel cartellone dal titolo E…State Con Noi 2019 durante il quale si avrà anche la possibilità di fare acquagym dalle 17.30 alle 18.30 in zona Tramonti con l’associazione Amici del Cuore.

Sabato 3 nella zona Porto si terrà la V edizione di spinning sotto le stelle, alle 19.30. Alle 21, nel piazzale della Chiesa di San Cataldo, ci sarà la sagra dei prodotti tipici con musica, canti e balli a cura della comunità parrocchiale. Durante la serata ci sarà una raccolta fondi per i bisognosi. –Domenica 4 alle 21.30, sarà presentato il libro Matteo Saraceno, da frate minore osservante ad arcivescovo di Rossano (1460-1481) di Don Gaetano Federico, nella zona gelateria Fortino, a cura dell’associazione Radici.

Da Martedì 6 si disputerà il Torneo di calcetto Memorial Antonio Tangari Sport & Sea. – Mercoledì 7 nel Centro Storico, in zona Santa Croce, alle 21.30 Amedeo Fusco canta e recita. –Giovedì 8 4° edizione #Scopricariati, tour enogastronomico nel Borgo a cura di Jureka Srl, Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti, associazione Studentesca Unica. E sempre dall’8 si disputerà il Torneo di Beach Volley Sport & Sea.

Sabato 10 l’associazione Cariati Subb alle 20.30 riproporrà la Sagra delle Crespelle, in piazza Plebiscito. Nel Teatro Comunale alle 22 ci sarà lo spettacolo Filumena Marturano di Eduardo De Filippo con la regia di Miriam Crivaro. Martedì 13 in piazza Rocco Trento, alle 21, concerto la musica che gira intorno da un’idea di Giuseppe Russo. Mercoledì 14 nel Centro Storico Calabro Liquori propone a finestredda, cocktail calabrese con il barman italo-londinese Gianfranco Cacciola alle 21.

Sul Lungomare, in zona Padre Pio, alle 21 l’associazione Coordinamento Donne Cariati propone la terza edizione della Serata anni 70/80 e del gioco dello strummulo. Venerdì 16 e Sabato 17 si rinnova l’appuntamento con la Festa di San Rocco, promossa dalla Parrocchia Cristo RE, nel piazzale della Chiesa, alle 21. Sabato 17 in zona Porto, dalle 16, Formedamare, gara di sculture di sabbia curata dall’associazione Coordinamento Donne Cariati. Domenica 18 ancora teatro con lo spettacolo Storia di un burattino pinocchio, nel Centro Storico zona Santa Croce, alle 21, a cura dell’associazione Nella Ciccopiedi.

Martedì 20 ancora Sagra delle Crespelle in piazza Plebiscito, alle 20.30 a cura dell’associazione Cariati Subb. Sabato 24 in zona Varco, alle 16.30 ci sarà il secondo Memorial Cataldo Venneri con il tiro a palla, a cura dell’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Poligono Rosa Renda di Cirò. Sabato 31 nella zona Area51 sul Lungomare Crespellata di fine estate, alle 20.30, a cura dell’associazione Coordinamento Donne Cariati.