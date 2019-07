Cosenza. Imprese firmano accordo: novità per assunzioni stagionali a tempo determinato

Le imprese della provincia di Cosenza che applicano il Ccnl Terziario Distribuzione e Servizi, grazie all’importante accordo siglato da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, potranno assumere a tempo determinato senza le limitazioni previste dalla normativa.

L’intesa prevede la possibilità di assumere personale a tempo determinato per ragioni di stagionalità, (ad esempio un commesso), senza limiti numerici per tutte le attività commerciali situate nella provincia di Cosenza che applicano il Ccnl Terziario Distribuzione e Servizi e che sono fortemente condizionate da un’intensificazione dell’attività in alcuni periodi dell’anno. Questo accordo avrà validità fino al 28 febbraio 2020.

“Un accordo importante per l’economia del nostro territorio e per i lavoratori – ha dichiarato il presidente di Confcommercio Cosenza, Klaus Algieri. Con la firma di questo accordo diamo risposta ad un’esigenza sentita dalle imprese locali del commercio, che devono poter gestire i picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell’anno senza le limitazioni previste dalle nuove normative sui contratti a termine”.

“Considerato inoltre che la nostra provincia ha una vocazione turistica elevata – ha ragionato ancora Algieri - visto il patrimonio costiero, montano, culturale e enogastronomico era un dovere dare uno strumento di flessibilità alle nostre imprese del commercio che pur non rientrando nel Ccnl del Turismo si trovano a dover gestire picchi di lavoro legati alla stagionalità”.

Soddisfatte per il risultato raggiunto anche le organizzazioni sindacali dei lavoratori – Cgil, Cisl e Uil per le quali l’accordo consegna al territorio la possibilità di offrire lavoro di migliore qualità e professionalità, tra l’altro per una platea molto ampia di lavoratori. L’accordo è esclusivamente a beneficio delle aziende che applicano integralmente il contratto nazionale e versano la contribuzione all’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Cosenza.