Marano. Rapace incastrato in un traliccio della rete telefonica: soccorso dai Vigili

Oggi un piccolo uccello rapace è rimasto incastrato in un traliccio della linea telefonica ed è stato salvato dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza.

È accaduto in via Bisciglietto di Marano Principato, allorquando una donna del posto ha lanciato l’allarme accorgendosi dell’incidente, consentendo così il recupero dell’animale che è stato consegnato al Comitato Italiano per la Protezione degli uccelli Rapaci di Rende per le cure necessarie.