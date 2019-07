Scalea. Colto in flagrante mentre cedeva eroina: arrestato 33enne

Un pregiudicato di 33 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato ieri pomeriggio dai militari del Norm in un servizio condotto a Scalea.

Proprio intorno alle 15,30, i militari hanno notato un tossicodipendente dialogare con il pregiudicato che, subito dopo un colloquio, si era allontanato a bordo di una moto. Insospettiti dalle modalità dell’incontro, i Carabinieri hanno deciso di verificare meglio le dinamiche dei due ragazzi.

Dopo pochi minuti, il giovane, a bordo di una moto, è stato colto in flagrante mentre prelevava dal marsupio una dose di eroina per consegnarla al suo interlocutore dietro compenso.

Dall’ispezione personale gli uomini dell'Arma hanno scovato nel marsupio un’altra dose di eroina e il denaro precedentemente ricevuto, ragion per cui il 33enne è stato dichiarato in stato di arresto, convalidato oggi per direttissima presso il Tribunale di Paola, con l’obbligo di presentazione per il giovane alla Polizia Giudiziaria.