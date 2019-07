Comune di Crotone. Lavori pubblici, l’Assessore Felice: “sono un tecnico al servizio della città”

“Quella di Assessore ai Lavori Pubblici è per me una esperienza nuova e stimolante. Ho accettato con piacere di ricoprire un incarico così delicato per spirito di servizio e amore per la città. Ringrazio il sindaco per la fiducia che auspico di ricambiare con l'impegno che mi ha caratterizzato fino ad oggi nella vita professionale così come ringrazio l'Ordine degli Ingegneri che ha condiviso l'indicazione del mio nome per la carica di assessore.” A renderlo noto è Giuseppina Felice, nominata nuovo Assessore ai Lavori Pubblici per il Comune pitagorico. (LEGGI)



“Per la sottoscritta, lontana anni luce della politica ma fortemente legata al mondo della professione, - precisa Giuseppina Felice - questa è una sfida che intendo affrontare al meglio, profondendo il massimo impegno e contando sulla collaborazione costante degli ordini professionali, delle associazioni, dei cittadini e degli uffici tecnici comunali con i quali si è già instaurato un proficuo dialogo. Concetti che ho ribadito nell'incontro che ho avuto, nell'immediatezza del mio insediamento, con il presidente dell'Ordine degli Ingegneri ed alcuni colleghi.”

L’Assessore conclude: “Non mi sento una solista ma metto la mia professionalità al servizio della squadra e della città. Sto già lavorando, in sintonia con il sindaco, sui primi progetti da cantierizzare e nei prossimi giorni intendo presentare il programma di interventi che interesserà la città”.