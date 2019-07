Immobili abusivi: approvata delibera al Comune di Cassano

COMMISSIONE STRAORDINARIA COMUNE CASSANO

Su proposta del Responsabile dell’Area Tecnica, la Commissione Straordinaria del Comune di Cassano, composta da Mario Muccio, Roberto Pacchiarotti e Rita Guida, assistita dal segretario generale, Antonio Fasanella, ha discusso e approvato la deliberazione riguardante: “Acquisizione al patrimonio comunale di immobili abusivi. Insussistenza di interessi pubblici alla conservazione dei manufatti”.

“In premessa, - si legge in una nota diffusa dall’ente - viene sottolineato che nel corso degli anni il Comune di Cassano All’Ionio, di fronte al fenomeno dell’abusivismo edilizio, ha predisposto i provvedimenti di rito per la sospensione e/o demolizione dei manufatti realizzati in assenza di regolari autorizzazioni o difformità rilevanti dai titoli abilitativi; che per il fenomeno diffuso dell’abusivismo la Commissione Straordinaria ha sottoscritto di recente con il Ministero dell’Interno, con la Prefettura di Cosenza e con la Presidenza della Giunta Regionale un protocollo d’intesa con il quale è stato definito un piano di intervento, in base al quale il Comune di Cassano All’Ionio verificherà per quali opere abusive sia esaurito il procedimento e sia quindi possibile la demolizione; che gli interventi di demolizione saranno attuati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza e altri oneri saranno posti a carico dell’Ente. Considerato che in via propedeutica sono state esaminate le diverse posizioni agli atti del competente ufficio del Comune al fine di verificare la rispondenza delle opere a finalità pubbliche, si è ritenuto, pertanto, fornire direttive al responsabile dell’area tecnica/urbanistica di procedere agli atti consequenziali per la definizione di procedimenti.”

La Commissione Straordinaria, ha quindi proceduto all’approvazione dell’atto deliberativo predisposto dal responsabile dell’Area Tecnica-Urbanistica dell’Ente, con i poteri del consiglio comunale, dando atto che “le opere abusive valutate, non destano interesse per il loro utilizzo a fini istituzionali. Pertanto, ha dato mandato al Responsabile Area Tecnica/Urbanistica di provvedere con gli atti tecnici amministrativi per procedere alle demolizioni dei manufatti valutati”. La deliberazione è stata resa immediatamente esecutiva.