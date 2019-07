Scutellà (M5S): “duplice omicidio, occorre potenziare forze di polizia”

“Il duplice omicidio avvenuto ieri a Corigliano-Rossano nell’agro di contrada Apollinara, testimonia, sempre ce ne fosse ancora bisogno, la necessità di potenziare ancora di più l’organico delle Forze dell’Ordine sul territorio. È un’esigenza che non più attendere”.

“Il potenziamento delle forze di polizia – dice a riguardo la deputata pentastellata Elisa Scutellà - è una priorità sulla quale sto lavorando da tempo. Di questo ho parlato nel corso dell’incontro con il capo della Polizia Gabrielli, al quale ne seguiranno altri, per fare in modo che il personale di polizia sia incrementato in modo concreto e costante. Abbiamo necessità di presidiare i nostri territori e di farlo attraverso una rete ramificata di forze dell’ordine”.

“Non solo – aggiunge – questo lavoro va di pari passo con l’azione destinata a ripristinare una situazione di legalità e di accesso alla giustizia. Sono punti imprescindibili del mio lavoro – scandisce - ed obiettivi in itinere per fare sì che a Corigliano-Rossano e alla Sibaritide venga restituito un presidio di giustizia”.

“Per giungere ad una soluzione quanto mai necessaria - conclude Scutellà - ho voluto istituire l’intergruppo sulla Geografia Giudiziaria e grazie a questa mia iniziativa stiamo lavorando su più fronti attraverso un percorso d’inchiesta che credo confluirà nella soluzione più appropriata e consona ad un territorio che ha bisogno più che mai del suo tribunale oltre ad un numero congruo di forze di polizia”.