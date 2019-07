Impatta contro guardrail della sopraelevata, un ferito a Cosenza

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale verificatosi intorno all’una e 30 di notte a Cosenza. Per cause in corso di accertamento l’auto si è scontrata contro il guard-rail e la recinzione Metallica della sopraelevata.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, per i rilievi del caso, i vigili del comando di Cosenza che hanno messo in sicurezza la vettura e le parti metalliche divelte ed ancora pericolanti, i medici del 118 che hanno prestato le prime cure.