Miss Italia, a Castiglione Cosentino la corona va a Vanessa Marrara

È Vanessa Marrara la nuova Miss Città di Castiglione Cosentino. La giovane si è aggiudicata il titolo ieri, martedì 23 luglio, durante la quarta selezione provinciale del concorso. E se una miss viene eletta, un’altra sta per ricevere la corona, sì perché questa sera si prosegue con un’altra selezione provinciale di Miss Italia Calabria. L’appuntamento è previsto a Stefanaconi a partire dalle 21.30

La cascata di riccioli è il suo tratto distintivo. Vanessa Marrara, 22 anni e una chioma da sogno, vince la quarta selezione provinciale di Miss Italia Calabria. La giovane, eletta ieri, martedì 23 luglio, a Castiglione Cosentino, proviene da Reggio Calabria dove studia giurisprudenza all’Università Mediterranea. “Sono al terzo anno e tra i miei sogni c’è quello di diventare un bravo notaio o magistrato”, racconta la mora subito dopo la proclamazione a reginetta di bellezza. Per Vanessa, alta 1.80 e pallavolista da otto anni, “partecipare a Miss Italia coincide col divertimento, con la possibilità di instaurare nuove amicizie, ma anche di maturare grazie a un’esperienza del tutto originale”.

Accompagnata dai suoi genitori, rivela qualche aspetto del “dietro le quinte” della manifestazione: “Miss Italia è anche solidarietà tra le ragazze, non mera competizione. Un esempio? Prima di salire in passerella, a una di noi si è danneggiato l’abito. Ecco, io le ho immediatamente prestato il mio vestito di riserva per evitare che non potesse più partecipare”.

Nella gremita piazza di Castiglione Cosentino, tra i magici scenari in cui da tempo fa tappa il concorso, si sono, dunque, susseguiti sfilate, momenti di riflessione, con la proiezione del “video sociale” contro la violenza sulle donne, e attimi di puro divertimento. Dovuti, questi ultimi, pure alla presenza dei “Free Love”, la band calabrese composta dagli eccellenti Michele Mirabelli, Anna Francesca Ripoli e Domenico Sposato.

A conclusione della kermesse, condotta dall’attrice Larissa Volpentesta, oltre a Vanessa Marrara divenuta Miss Città di Castiglione Cosentino, sono state menzionate le altre prime cinque classificate, scelte da una giuria di professionisti tra avvocati, giornalisti, scrittori e imprenditori calabresi (tra questi Jessica Nigro, in rappresentanza del Comune di Castiglione Cosentino, e la presidentessa della locale ProLoco Mariangela Sicilia in aggiunta a Chiara Penna, Adelia Pantano, Alfredo Sprovieri, Michela Fortino, Antonio Boschelli, Valentina Nigro, Cristina Gazzaruso, Maurizio Falco, Enrico Blasi, Mario Russo). Si tratta di: Annalisa Alfieri (seconda classificata), Josephine Spatula (terza classificata), Alice Papa (quarta classificata), Giovanna Iannone (quinta classificata), Maria Grazia Costanzo (sesta classificata).

Ma Miss Italia Calabria, curata per il quinto anno consecutivo dalla CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, non finisce qui. La grande avventura prosegue stasera, mercoledì 24 luglio, a Stefanaconi, in provincia di Vibo Valentia, per la quinta selezione provinciale. Non a caso si assegnerà, negli spazi dell’Anfiteatro Villa Elena a partire dalle 21.30, la fascia di Miss Città di Stefanaconi e non mancheranno le sorprese. Presente il corpo di ballo guidato dalla coreografa Lia Molinaro e il super ospite Luigi Strangis che, insieme a Pierluigi Costanzo (beatbox) e a Santo Mastroianni (basso), si esibirà in una performance musicale degna di Jimi Hendrix.