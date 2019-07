Realizza manufatto abusivo in area vincolata. Una denuncia a Strongoli

Un manufatto abusivo nel centro di Strongoli Marina, realizzato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, è stato sequestrato dai carabinieri forestali. È successo durante un controllo. Il presunto responsabile, un pensionato momentaneamente irreperibile, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per costruzione abusiva.

Nel corso di un controllo i militari di Cirò hanno notato un corpo di fabbrica in costruzione, adiacente ad un fabbricato preesistente nel centro rivierasco. Il manufatto realizzato su un’area di circa 27 metri quadrati, al momento del sopralluogo era privo di copertura e con le predisposizioni per l’impianto idrico ed elettrico.

A seguito degli accertamenti nell’ufficio tecnico comunale è emerso che fosse privo di titoli abilitativi legittimanti l’edificazione. È stato così sequestrato per bloccarne la costruzione. L’area di sedime, inoltre, è ubicata all’interno della fascia di rispetto della costa prevista dalla normativa paesaggistica.

Il titolare dell’area, un pensionato settantaduenne momentaneamente non presente in Italia perché residente all’Estero, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per violazioni alla normativa edilizia e paesaggistica. Il sequestro è stato già convalidato dall’Autorità giudiziaria.