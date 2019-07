Nuoto. Campionati Regionali: un eccellente secondo posto per la Kroton Nuoto

Si concludono i campionati regionali di categoria di nuoto che hanno visto la partecipazione di tutte le società calabresi in due weekend ricchi di gare e risultati. La Kroton Nuoto, come al solito, si è comportata egregiamente conquistando un eccellente secondo posto a squadre che conferma la qualità della società crotonese.

Nella Piscina Olimpionica di Crotone la giornata finale caratterizzata dalle ottime prestazioni dei giovani atleti di casa che nella propria città, ottengono ottimi riscontri cronometrici.

In evidenza l'ennesimo record regionale delle terribili ragazze D’Angerio - Filippelli - Iuticone - Ioppoli che nella 4x100 stile libero, con il tempo di 4’12”00, hanno fatto registrare il nuovo record regionale di categoria "ragazze e junior". Record che si aggiunge ai 5 ottenuti nel corso del campionato oltre ai 22 ori 4 argenti e 6 bronzi fatti registrare nella seconda parte di manifestazione, per un totale di 46 medaglie d’oro ,12 argenti e 18 medaglie di bronzo. Una vera pioggia di affermazioni che non può che inorgoglire sia la società pitagorica che la città tutta.

Ottimo il crono di Buzzurro Daniele nei 200 rana primo di categoria e attualmente in graduatoria nazionale tra i migliori 50, così come superba la prova di Andrea Muscó nei 100 dorso chiusi al mattino con il tempo 1’01’10 che attualmente gli vale il terzo posto in graduatoria nazionale. In totale 16 i pass individuali per le prossime Finali Nazionali di Roma, ottenuti da Muscó Andrea - Podella Giuseppe - Carvelli Francesco - Buzzurro Daniele - Filippelli Giulia - Ioppoli Maria Vittoria - Iuticone Dalila - D’angerio Giulia per il più importante evento nazionale giovanile. E per non farsi mancare nulla, anche la qualifica della staffetta 4x100 mista femminile che rientra di diritto tra le migliori 20 società a livello nazionale.

Ennesimo grande risultato del team del presidente Crugliano che conferma l'eccellente lavoro organizzativo e tecnico dei dirigenti e staff tecnico consapevoli di partire per Roma avendo la possibilità di centrare ancora riconoscimenti nazionali dopo le 9 medaglie ottenute nei campionati Italiani di Salvamento.