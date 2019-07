Perde il controllo dell’auto e si ribalta. Una donna ferita a Catanzaro

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto su viale De Filippis, in direzione Sud, a Catanzaro. La vettura coinvolta, una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo e si è ribaltata.

A bordo c’era la sola conducente che ha riportato contusioni e lievi escoriazioni. La donna è stat presa in cura dal personale sanitario del Suem118 per le cure del caso. Sul posto sono inoltre intervenuti i vigili del fuoco di Catanzaro che hanno messo in sicurezza la vettura. È inoltre arrivata la Polizia Locale per i rilievi del caso. Al momento si registrano difficoltà alla viabilità.