Pd di Crotone: iscritti dicono no al commissariamento, restituite 300 tessere

Una delegazione composta da 300 tesserati che militano nel Pd crotonese ha deciso di restituire le tessere al partito ritenendo “estremamente grave l’atto politico perpetrato dal Commissario Regionale Stefano Graziano" ed esprimono solidarietà nei confronti della Segretaria del circolo provinciale Antonella Stefanizzi.

Con questa motivazione stamane hanno così consegnato al segretario Provinciale Gino Murgi le proprie tessere del partito invitando lo stesso a chiedere al Segretario nazionale, Nicola Zingaretti, che il commissariamento venga immediatamente revocato.

In alternativa, pur confidando nelle decisioni del segretario nazionale, in assenza della revoca della decisioni gli iscritti hanno deciso di manifestare democraticamente e liberamente sotto la sede del partito nazionale, a Largo del Nazareno,. il 26 luglio prossimo con l’unico obiettivo di “far sentire le ragioni del Pd di Crotone, che nell’ultimo anno ha messo in campo un efficace protagonismo che ha prodotto come risultato elettorale la crescita percentuale più elevata tra i comuni capoluogo di provincia italiani”.