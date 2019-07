Opera difforme da progetto, sequestrato muro centrale Enel Rossano

I carabinieri forestali di Rossano hanno sequestrato un muro di recinzione dell’Enel in località Sant’Irene-Cutura, vicino la centrale termoelettrica della città. In occasione di un controllo, i militari hanno trovato dei muratori che stavano facendo lavori sul muro e una volta controllate le autorizzazioni, è emerso che l'opera era stata realizzata in difformità dal progetto iniziale.

I carabinieri hanno infatti accertato l’eliminazione dei pannelli prefabbricati perimetrali e la costruzione di un muro di cemento armato fronte mare di 282 metri per 2,50 di altezza. Lavori che per gli inquirenti avrebbero modificato l’assetto urbanistico e sarebbero stati realizzati senza il nulla-osta paesaggistico ambientale dato che l’area ricade nella fascia dei 300 metri dalla battigia del Mar Ionio.

I carabinieri hanno quindi sequestrato l’opera e il muro e hanno denunciato il titolare della ditta edile, del direttore dei lavori e del responsabile Enel per violazione alla normativa urbanistica e paesaggistica.