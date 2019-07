Tropea. In centro vietato girare in costume, lo dice il sindaco: multe fine a 500 euro

Vietato passeggiare in costume da bagno: a impedire di andare in giro in slip e bikini, per “tutelare il decoro della città”, è stato puntualizzato, è il sindaco di una delle località turistiche più conosciute della nostra regione, Tropea, d’estate affollata di turisti non solo locali ma provenienti anche da tutt’Italia.

Il primo cittadino, Giovanni Macrì, ha emesso infatti un'ordinanza che vieta di circolare per le vie del centro storico a torso nudo o, appunto, in costume da bagno, divieto che comunque, e come è evidentemente logico, non vale per l’area marina della cittadina del vibonese.

In caso si presentino casi di reiterazione, ovvero che si venga “beccati” più d’una volta in giro “mezzi nudi”, la disposizione sindacale prevede che la Polizia Locale possa addirittura “allontanare il trasgressore”, che è soggetto anche ad una multa salata, che va da un minimo di 125 euro ad un massimo di 500.