Tenta di prendere un volo col documento di un’altra persona. Arrestato 24enne

Avrebbe voluto prendere un volo diretto a Malta, J.I.D., un nigeriano di 24 anni, ma al momento di salire sull’aereo ha esibito una carta di imbarco e un passaporto nigeriano intestato a un’altra persone, il cui nominativo risultava inserito nella black-list delle persone indesiderate della compagnia Ryanair, e pertanto rifiutato.

L’uomo si è così allontanato verso l’area del terminal dove gli Agenti della Polizia di Frontiera lo hanno individuato e controllato, invitandolo ad esibire un documento di riconoscimento. Anche in questo caso il 24enne ha mostrato lo stesso passaporto, dichiarando di essere il soggetto intestatario.

Da un riscontro, i poliziotti si sono accorti che la fotografia non corrispondeva ai caratteri somatici del passeggero, anche perché quest’ultimo aveva una cicatrice sullo zigomo sinistro che non era visibile sul documento, pertanto, lo hanno portato in ufficio per ulteriori accertamenti.

Hanno quindi invitato il 24enne ad aprire il bagaglio e il portafoglio e vi hanno trovato la carta di identità rilasciata dal Comune di Corleone e un permesso di soggiorno entrambi intestati a J.I.D., 24enne della Nigeria.

Considerato che il soggetto non era in grado di comprendere e parlare la lingua italiana, è stato nominato un ausiliario per svolgere le funzioni di traduttore ed a cui il giovane ha ammesso di essere e chiamarsi J.I.D. e che, avendo necessità di recarsi a Malta per motivi di lavoro, non poteva utilizzare il proprio passaporto in quanto smarrito e la carta di identità non era valida per l’espatrio. Così avrebbe deciso di usare il documento di un altro nigeriano e che ha affermato di aver trovato casualmente in un supermercato di Palermo.

Dopo gli adempimenti connessi, il 24enne, con recenti e specifici precedenti, è stato denunciato per rispondere dei reati di sostituzione di persona e dichiarazione di false generalità. I documenti dell’altro nigeriano sono stati sequestrati.