In aeroporto con un passaporto falso, arrestato 47enne nella scalo di Lamezia

È stato “beccato” con un passaporto falso, e per questo per un 47enne si sono aperte le porte del carcere. L’uomo, W.C.M, cinese, avrebbe voluto prendere un volo per Londra ma alla Polizia di frontiera era arrivata una comunicazione secondo cui uno straniero, con un documento asiatico contraffatto, aveva effettuato una prenotazione irregolare in un’agenzia di Firenze, e che sarebbe partito proprio dallo scalo di Lamezia Terme per recarsi nel Regno Unito.

Individuato l’uomo, che era in coda per fare il check-in, il personale della Polizia di Frontiera lo ha portato negli Uffici per effettuare tutte le verifiche sul passaporto, con un controllo visivo, tattile e a raggi UV.

Ultimate le procedure è emerso che il documento in questione, che sarebbe stato rilasciato il 28 giugno scorso in un luogo sconosciuto, è risultato appunto falso.

Considerato che il soggetto non era in grado di comprendere e parlare la lingua italiana, con un atto separato è stato nominato un ausiliario di P.G. per svolgere funzioni di traduttore.

Per l’uomo sono scattate le manette e su disposizione della competente Autorità Giudiziaria è stato portato nelle camere di sicurezza del Commissariato di polizia della città della Piana, in attesa del rito di direttissima.

Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto: il 47enne dovrà per rispondere dei reati di possesso e fabbricazione di documento di identità (valido per l’espatrio) falso e false attestazioni a Pubblico Ufficiale.