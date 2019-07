Commissariamento Pd, Dell’Aquila: “Violato articolo 17 dello Statuto”

Giuseppe Dell’Aquila

Non ci sta neanche Giuseppe Dell’Aquila: anche il segretario organizzativo provinciale Partito democratico di Crotone si oppone alla decisione di commissariare il partito. Per Dell’Aquila il provvedimento è illegittimo, dal momento che violerebbe l’articolo 17 dello Statuto.

“Il PD Calabria, a sua volta commissariato, ha commissariato il Circolo di Crotone. Penso che il provvedimento sia un atto assurdo e irresponsabile, chiaramente comandato da un gruppetto di correnti regionali che pensano di riattivarsi tramite giochi di potere.

Per Dell’Aquila “la motivazione data, per altro prima alla stampa che alla Federazione stessa, è priva di fondamenta come già abbondantemente chiarito. Spero, per il bene di un Partito che iniziava a dare risposte all’intero territorio, che il nostro segretario Nazionale Zingaretti riveda tale provvedimento e ristabilisca un clima democratico a tutela di tutta la nostra classe dirigente.

“La linea adottata dallo stesso segretario nazionale, lo ricordo ai più distratti, ha improntato l’azione politica del PD sul dialogo ed il confronto con forze politiche di centrosinistra e movimenti civici presenti sui territori sottolineando chiaramente che non ci sarà più spazio per i giochi correntizi. Il Commissariamento di Crotone, possiamo dirlo, va contro la linea della Segreteria Nazionale del Partito”.