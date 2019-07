Lavoratori Lsu-Lpu, accordo a Castrolibero

Accordo raggiunto a Castrolibero per i lavoratori Lsu e Lpu. Il sindaco e i sindacati hanno firmato l’accordo per la trasformazione in rapporto a Tempo Indeterminato per i 20 lavoratori a Tempo Determinato ex Lsu-Lpu.

Sarà, quindi, deliberata la modifica al Piano Annuale 2019, che renderà possibile la stabilizzazione nel rispetto delle normative vigenti a seguito della circolare esplicativa della Regione Calabria.

L’atto sarà inviato alla Regione per l’erogazione dei contributi oramai storicizzati. L’Ente produrrà un ulteriore sforzo economico sulle basi della capacità assunzionali che la legge consente.