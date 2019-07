Controlli della Polizia Locale nella città pitagorica: sanzionate tre persone

Una pesante sanzione è stata elevata dal personale appartenente alla Polizia Locale nei confronti di M.L., crotonese. L’uomo è stato sorpreso su Corso Messina il ad effettuare interventi su un tratto stradale senza essere munito della relativa autorizzazione. Gli agenti hanno disposto a carico dell’uomo anche la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Inoltre, in via Nazioni Unite, è stato colto in flagrante e quindi sanzionato C.A., per abbandono di rifiuti solidi urbani nell'apposito cassonetto ma fuori degli orari consentiti.

Sempre sulla stessa via è stato sanzionato A.N. per abbandono di cartoni in un cassonetto dei rifiuti solidi urbani. I controlli continueranno nei prossimi giorni.

Con l'occasione si rammenta che negli appositi cassonetti vanno collocati solamente i rifiuti solidi urbani e negli orari che vanno dalle h 17.30 sino alle h 06.00 .