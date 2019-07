Mendicino, conclusi i lavori su via San Francesco di Paola

«In questi giorni abbiamo consegnato ai cittadini un’altra importante opera pubblica attesa da molto tempo in questa zona del nostro territorio ormai profondamente dissestata. Si tratta dei lavori su via San Francesco di Paola». Ad annunciarlo è il sindaco di Mendicino Antonio Palermo.

Grazie ai fondi regionali del PSR destinati esclusivamente a strade interpoderali, si è provveduto alla realizzazione di un nuovo impianto di deflusso e regimentazione delle acque, di cunette e staccionate in legno, dell’asfalto e della nuova segnaletica. Mercoledì 24 luglio, ore 20 l’inaugurazione del nuovo tratto.

«Abbiamo sostituito – ha spiegato il sindaco Palermo – le vecchie lampade esistenti con il Led, esteso nuovi tratti della linea del metano e al posto dei vecchi contatori si sono realizzati nuovi allacci idrici.

Un grazie di cuore alla ditta esecutrice per la professionalità e la disponibilità con cui ha eseguito questi lavori ad opera d’arte, ai progettisti e ai direttori dei lavori incaricati per la cura e la precisione degli interventi e all’ufficio tecnico per aver seguito con puntiglio ogni step».

Presto, grazie all’ottenimento di nuove risorse economiche, partiranno i lavori che interesseranno altre contrade del territorio mendicinese. Si inizierà da contrada Terredonniche con un finanziamento di 250mila euro. «L’obiettivo – ha concluso Palermo – è intercettare nuove risorse dalla Regione, per costruire una Città sempre più vivibile specialmente nelle zone più rurali e periferiche del nostro territorio. Ogni giorno che passa vedo una Mendicino che continua a crescere, cambiare e migliorare e di tutto ciò, con buona pace di chi ha le bende agli occhi, ne vado profondamente orgoglioso».