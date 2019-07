Droga nel divano, arrestato 25enne di Corigliano

I Carabinieri di Corigliano Calabro hanno tratto in arresto un 25enne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari, appostati davanti l’abitazione del ragazzo, lo hanno fermato ed hanno iniziato la perquisizione in casa. Giunti nella camera da letto del giovane, all’interno di un pouf, hanno trovato un barattolo in vetro contenente diverse dosi già confezionate di marijuana, ma anche tutto l’occorrente per il taglio ed il confezionamento: un coltello a scatto con la lama intrisa di hashish e delle bustine di cellophane.

Nella scrivania del ragazzo vi era, invece, un bilancino di precisione perfettamente funzionante, mentre nel borsello a tracolla, un involucro contenente circa 3 grammi di hashish. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro penale, mentre la droga sottoposta agli accertamenti quali.

D’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata da Eugenio Facciolla, S.A. 25enne coriglianese è stato arrestato e dovrà comparire davanti le aule del Tribunale di Castrovillari per rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella notte fra venerdì e sabato, inoltre, sono scattati diversi controlli alla circolazione stradale ed è stato eseguito un posto di blocco su Via Provinciale a Schiavonea.

Sono stati compiuti mirati servizi antidroga nella centrale piazzetta Portofino e controlli ad alcuni esercizi commerciali della zona, identificando gli avventori ed acquisendo la documentazione di rito delle attività. Diversi i ragazzi sanzionati per uso personale di sostanze stupefacenti e segnalati alla Prefettura di Cosenza. A fine serata sono stati controllati 80 veicoli e 125 persone, alcune delle quali sottoposti agli accertamenti alcolemici con precursore ed etilometro.