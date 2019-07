Domenica di sangue sulle strade cosentine. Morti due motociclisti

Domenica di sangue nel cosentino, dove due motociclisti hanno perso la vita in due differenti incidenti stradali. Il primo sinistro è avvenuto a Santa Maria del Cedro, dove, per cause in corso di accertamento, uno scooter di grossa cilindrata si è scontrato con una Fiat Punto. L’uomo alla guida del motociclo è stato soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale di Cosenza dove, però, è deceduto.

Incidente anche sulla statale 107 Silana Crotonese, nei pressi della Galleria Crocetta, per cause in corso dia accertamento una moto si è scontrata contro un’auto e per il guidatore della moto non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta la polizia stradale. Le condizioni del centauro sono apparse fin da subito gravissime. Sul posto sono tempestivamente giunti i sanitari del 118 e la polizia stradale. Il traffico è bloccato per consentire l'arrivo dei soccorsi con notevoli disagi.