In auto con un amico: arrestato sorvegliato speciale a Cutro

Nonostante la sorveglianza speciale era uscito in auto con un amico. I lo hanno però colto in flagranza tratto in arresto

Un 36enne pregiudicato, residente a Cutro, è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto per violazione dell’obbligo della sorveglianza a cui era sottoposto.

L’uomo – sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza - viaggiava a bordo di un’autovettura condotta da un altro uomo. Il 36enne è stato tratto in arresto.