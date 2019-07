Carabinieri a cavallo per intensificare il controllo nel territorio delle serre vibonesi

Al fine di rafforzare i servizi a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Comando Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno, anche quest’anno, si sta avvalendo dell’ausilio dei Carabinieri del 4° Reggimento a cavallo di stanza in Roma.

Le quattro unità ippomontate, altamente specializzate nella vigilanza in zone boschive , affiancheranno i militari delle stazioni carabinieri nella perlustrazione del vasto comprensorio delle località e frazioni dei Comuni montani delle serre vibonesi.

Negli scorsi anni i militari sono stati di grande ausilio per il rinvenimento di piantagioni di canapa indiana e per il pattugliamento di zone impervie, impossibili da raggiungere con qualsiasi altro mezzo e difficilmente raggiungibili per gli operatori appiedati.

Anche quest’anno, i Carabinieri a cavallo avranno il compito, soprattutto, di perlustrare il territorio alla ricerca di coltivazioni illecite di sostanze stupefacenti e di effettuare servizi di polizia giudiziaria.