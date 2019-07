Assoluto di Vela d’Altura. Ultimo giorno, si chiude i battenti tra conferme e poche novità

campionato-italiano-assoluto-di-vela-d-altura-2019-crotone-ultimo-giorno-01

Ultimo giorno di gare per il Campionato Italiano Assoluto di Vela d'Altura 2019, organizzato dalla Federazione Italiana Vela, dal Club Velico Crotone e dall’Unione Vela d’Altura Italiana dal 16 al 20 luglio. Ultima prova in acqua, dunque, per l’assegnazione del titolo nella città di Pitagora.

Con la regata di oggi, si chiudono le 8 prove della competizione ed i risultati parlano chiaro, con poche novità in classifica, confermando l’impegno di diversi equipaggi nella volontà di aggiudicarsi il titolo nazionale.

Grande soddisfazione da parte del Vela Club Crotone che è riuscito nel difficile compito di portare a casa tutte le regate in programma, nonostante le difficili condizioni meteo dei primi giorni.

I RISULTATI FINALI OVERALL

Classe 0 R : Altair 3 di Sandro Paniccia – Scuderia 50

: di Sandro Paniccia – Scuderia 50 Classe 0 C : Milù III di Andrea Pietrolucci – Mylius 14E55

: di Andrea Pietrolucci – Mylius 14E55 Classe 1 R : Blue Sky di Claudio Terrieri – GS 43

: di Claudio Terrieri – GS 43 Classe 1 C : Pazza Idea, di Pierluigi Bresciani – Arya 41.5

: di Pierluigi Bresciani – Arya 41.5 Classe 2 R : Guardamago II di Massimo Romeo Piparo – Italia Yachts 11:98

: di Massimo Romeo Piparo – Italia Yachts 11:98 Classe 2 C : Morgan IV di Nicola De Gemmis – GS 39

di Nicola De Gemmis – GS 39 Classe 3 R : Scugnizza di Vincenzo de Blasio – Italia Yachts 11:98

: di Vincenzo de Blasio – Italia Yachts 11:98 Classe 3 C : South Kensington di Massimo Licata D’Andrea – First 35

: di Massimo Licata D’Andrea – First 35 Classe 4 C: Vlag di Luca Baldino – Vismara 34

Il Trofeo “Carlo De Zerbi” per i Titoli di Campione Italiano delle Classi Regata e Crociera/Regata è stato assegnato per il Gruppo A Milù III di Andrea Pietrolucci, per il Gruppo B Vlag di Luca Baldino; Regata (Classi A,1,2,3) Blue Sky di Claudio Terrieri.

Il Trofeo “Bper Banca” messo in palio dallo sponsor al primo classificato overall del Gruppo A a Blue Sky di Claudio Terrieri e al primo classificato overall del Gruppo B, Sugar III dell’estone Ott Kikkas.

Il Trofeo “Dei Tre Mari”, messo in palio dall’UVAI, assegnato alle imbarcazioni qualificate risultate prime nelle classifiche di ciascuno dei due Gruppi, ovvero, Gruppo A Blue Sky di Claudio Terrieri, Gruppo B Vlag di Luca Baldino

Quindi i Premi Uvai ai migliori armatori timonieri di ciascuno dei due Gruppi, A: Blue Sky di Claudio Terrieri, Gruppo B Scugnizza di Vincenzo de Blasio

Il Campionato si è chiuso ufficialmente oggi pomeriggio alle 16, con la cerimonia di premiazione che si è svolta all’interno del villaggio Magna Grecia Life Style, nel porto vecchio ed autentico polo di attrazione dell’evento.

Presenti il presidente della Federvela Francesco Ettorre, i consiglieri federali Fiv Donatello Mellina e Fabio Colella, il presidente dell’Uvai Fabrizio Gagliardi, il vicepresidente Bartolo Maugeri, il presidente del Club Velico Crotone Francesco Verri, il sindaco di Crotone Ugo Pugliese e il presidente del comitato organizzatore dell’evento sportivo Salvatore Gaetano.

"E' stato un Campionato molto ben organizzato e – ha affermato Francesco Ettorre, presidente Fiv - sono stati gli atleti stessi a riconoscere un'organizzazione fatta bene e con tanto spirito di sacrificio. Grande accoglienza da parte della città e del Club Velico. I nostri eventi devono essere sì delle regate ma devono essere anche degli eventi per le città che li accolgono. Da questo punto di vista soddisfazione massima. In mare – ha concluso - alta la qualità degli equipaggi, complimenti ai vincitori e un grazie a tutti coloro che hanno contribuito in mare e a terra a rendere questo evento unico.”

"La città del vento – gli ha fatto eco Francesco Verri, presidente del Club Nautico Crotone - non ci ha tradito con le sue 8 prove su 8, sono stati giorni magnifici in cui gli equipaggi si sono integrati con il Circolo e hanno vissuto la regata a 360°. In questi anni a Crotone abbiamo organizzato importanti regate nazionali e internazionali, questo è stato il nostro primo cimento con l'Altura, dobbiamo molto alla fiducia che ci è stata concordata da FIV e da UVAI, abbiamo cercato di ripagarla con la professionalità e il grande impegno di tutti."

L’appuntamento è per prossimo anno a Gaeta per il Campionato 2020.