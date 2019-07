Soverato: bimbo si perde in spiaggia, trovato da soccorritori e cani

Un bambino di nazionalità tedesca si era perso sulla spiaggia di Soverato ma è stato trovato grazie ai soccorritori e ai cani della “Sics” (Scuola italiana cani salvataggio) in servizio sulla costa. Lo rende noto, con un post sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci.

“Sono orgoglioso – scrive Alecci - di aver dato avvio da tre anni al servizio di salvamento in spiaggia con i cani. Siamo pochissimi Comuni in tutta Italia. Oggi un bambino si è perso, i genitori (tedeschi che non parlavano una sola parola di italiano) erano nel panico, si sono recati nel gazebo della ‘Sics’ per chiedere aiuto. Tre squadre si sono subito attivate per setacciare spiaggia e mare.

Dopo un quarto d'ora di terrore – racconta il sindaco di Soverato - il piccolo è stato trovato dai soccorritori a diverse centinaia di metri dai genitori in lacrime e sotto choc”. Alecci, che ha postato su Facebook le foto dei soccorritori e dei cani protagonisti del ritrovamento del bambino, conclude facendo “i complimenti ai ragazzi della ‘Sics’ e ai loro colleghi a 4 zampe: siete gli ‘angeli custodi’ della nostra estate in spiaggia a Soverato”.