Droga: 2 fratelli arrestati per spaccio di eroina a Schiavonea

Il Commissariato Corigliano-Rossano, ha arrestato due fratelli di 54 e 51 anni in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, nella popolosa Frazione di Schiavonea.

Gli operatori di polizia, dopo aver effettuato una mirata attività di osservazione, hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione di S.A. 54 anni e S.C 51, entrambi gravati da numerosi precedenti .

Nel corso della perquisizione è stata trovata una busta di cellophane con all’interno eroina per un peso di circa 8 grammi, oltre a due bilancini di precisione e del materiale utile al confezionamento della droga.

Il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, per entrambi, ha disposto lgli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.