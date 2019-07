Cadavere in decomposizione trovato a Isola, è di un 48enne

Un cadavere in stato di decomposizione è stato trovato oggi dai vigili del fuoco di Crotone.

Una squadra è intervenuta, alle 17.15 circa, su richiesta dei Carabinieri di Isola di capo Rizzuto per soccorrere una persona, in via Crotone, ma, giunti sul posto, dopo aver forzato la porta d'ingresso per entrare nell'appartamento, hanno trovato una persona a terra priva di vita e il cui cadavere era in avanzato stato di decomposizione.

La vittima è stata identificata in E. E. 48enne nato a Busto Arsizio e residente a Isola di Capo Rizzuto. Le cause del decesso sono da accertare, sul posto per le indagini presenti i Carabinieri.