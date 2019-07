Fiumicino. Accoltella passante per una lite, ferito gravemente un catanzarese

Via delle Ombrine a Fiumicino

Una lite banale sfociata con l’accoltellamento di un passante, attinto dalla lama al ventre e alla gamba. Vittima un 57enne catanzarese residente a Fiumicino, dove è accaduto il fatto, ieri pomeriggio.

L’uomo è stato colpito da un 20enne romano con precedenti, in via delle Ombrine, che lo ha colpito con tre fendenti facendolo accasciare a terra e perdendo molto sangue. L’accoltellatore è stato poi messo in fuga da un passante che ha chiamato i carabinieri.

Il 57enne è stato soccorso e affidato alle cure del 118 che lo ha trasportato, in codice rosso, nell’ospedale Grassi di Ostia.

I militari della Stazione di Fiumicino, arrivati sul posto, hanno subito avviato le ricerche del fuggitivo e ritrovando a pochi metri di distanza dal luogo, in un cespuglio, il coltello sporco di sangue.

L’aggressore, invece, è stato rintracciato di lì a poco in un vicino supermercato, dove aveva cercato di nascondersi confondendosi tra i clienti. Nonostante abbia opposto resistenza, il 20enne è stato bloccato e ammanettato e poi accompagnato nel carcere di Civitavecchia. Dovrà rispondere del reato di tentato omicidio.