Settimana di controlli a Crotone in lidi e attività irregolari, denunce e segnalazioni

Proseguono i controlli della Questura nel capoluogo crotonese. Nella serata del 13 luglio personale della Squadra Volante ha deferito in stato di libertà P.U., 75enne crotonese per atti osceni in luogo pubblico; ed ha segnalato amministrativamente al Prefetto un assuntore di stupefacenti, il 31 enne M.G., nato a San Giovanni in Fiore, trovato con 2,5 grammi di marijuana, sequestrata.

Il giorno successivo la Volante ha deferito un cittadino straniero, il 27enne S.M., nato in India, per atti contro la pubblica decenza. Nel pomeriggio del 15 ancora la Volante ha denunciato il 47enne crotonese C.L., responsabile di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Nella circostanza, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato con un coltello a serramanico lungo 15 cm e dal lama di 6.

Segnalate al Prefetto altre due crotonesi, rispettivamente un 25enne, G.S.M., e un 20enne C.L, per assunzione di stupefacenti. Il primo ritrovato con pochi grammi di hashish e un grammo di marijuana, mentre il secondo con modeste quantità di marijuana. Tutta la sostanza è stata sequestrata.

Il 17 luglio, il personale della Divisione Pasi-Squadra Amministrativa, con i colleghi delle Volanti e della Squadra Nautica, supportati dal Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza e Crotone, in ottemperanza al progetto “Hera Lacinia - contrasto alla criminalità diffusa”, ha effettuato 5 controlli amministrativi, all’esito dei quali, presso una delle attività controllate sono stati sequestrati 27 kg circa di carne, pesce, verdura e pane, senza etichettatura e documentazione attestante la rintracciabilità; presso tre delle attività controllate è stata elevata una sanzione amministrativa inerente la mancata esposizione del cartello indicante il turno di esercizio dell’attività, per un importo pari a 308 euro ciascuna in misura ridotta; due dipendenti sono stati segnalati all’Ispettorato del Lavoro di Crotone, poiché non risultavano regolarmente assunti e al fine di elevare le sanzioni del caso; sono state anche elevate 6 sanzioni per violazioni al Codice della Navigazione per un importo di 1.032 euro cadauno.

Il Sian ha proceduto alla chiusura di due locali adibiti a ristorazione e cucina, presso altrettante attività controllate, per mancanza dei requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, oltre ad impartire prescrizioni di adeguamento e una richiesta documentale a tutti gli esercizi verificati.

Nella giornata del 17 luglio, personale della Squadra Volanti ha deferito il 44enne crotonese M.V., per porto ingiustificato di armi, segnalato anche al Prefetto in quanto assuntore di stupefacenti per essere stato ritrovato con grammi di cocaina.

Nella stessa giornata segnalato il 39enne B.G., trovato in possesso di cocaina, mentre in un edificio della periferia del capoluogo, sono stati rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti 9 grammi di cocaina.

Dai controlli ad un’altra attività di somministrazione di alimenti e bevande è stato identificato un dipendente che risultava essere non regolarmente assunto, con la relativa segnalazione all’Ispettorato del Lavoro di Crotone. Per quanto concerne le autorizzazioni amministrative, è stata elevata una sanzione per la mancata esposizione del cartello indicante il turno di esercizio dell’attività. Inoltre, personale dell’Asp Sian ha prescritto degli adeguamenti di carattere igienico-sanitario.

Presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, al termine della verifica amministrativa, il titolare è stato invitato a presentare negli uffici competenti la documentazione attestante il regolare pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico, oltre alla chiusura positiva della pratica amministrativa relativa alla licenza di somministrazione di alimenti e bevande.

In un hotel un dipendente risultava regolarmente assunto mentre un altro irregolare ed è stato segnalato all’Ispettorato del Lavoro di Crotone. La successiva verifica, circa il possesso delle autorizzazioni amministrative, non ha fatto emergere irregolarità.

Presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande sono stati poi verificati i regolari possessi delle autorizzazioni amministrative nei confronti di quattro dipendenti, e si è invitato il titolare ad esporre i contratti di assunzione. Ulteriore documentazione amministrativa ed urbanistica, non esibita al momento del controllo, è stata richiesta negli uffici della Questura.

Al termine è stata inoltre elevata una sanzione per mancata esposizione del cartello indicante il turno di esercizio dell’attività, per un importo di 308 euro in misura ridotta. Inoltre, il personale del Sian ha bloccato l’utilizzo di un locale adibito a magazzino per riscontrate carenze igieniche-sanitarie, oltre ad impartire delle prescrizioni di adeguamento.

I controlli si sono spostati anche presso due lidi balneari, dove una Squadra di Volanti, supportata dalla Nautica, ha emesso sei sanzioni per violazioni al Codice della Navigazione dell’importo in misura ridotta di 1.032 euro.

Nella mattinata del 18 luglio personale dell’Ufficio di Gabinetto, a seguito di normali ispezioni, ha deferito il 57enne G.F., di Crucoli; il 66 enne M.F. di Casabona e il 44enne crotonese P.E., tutti per porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

In tutto è stata arrestata una persona; deferite all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà altre 7; 11 quelle controllate perché persone sottoposte a misure di sicurezza; identificate 1690 persone; verificati 367 veicoli (anche col sistema Mercurio) ed effettuati numerosi posti di controllo.

Sono state 13 le sanzioni per violazioni al Codice della Strada; 12 i fermi e sequestri amministrativi e penali; 29 le perquisizioni; 3 le persone accompagnate in Ufficio per identificazione; 13 i controlli amministrativi e, contestualmente, elevate 7 sanzioni amministrative ed eseguiti 2 sequestri amministrativi e penali.