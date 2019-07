I conti non tornano a Palazzo dei Bruzi: Corte dei Conti dichiara disseto, Occhiuto non ci sta

Mario Occhiuto

La Sezione regionale di controllo per la Calabria della Corte dei Conti ha attivato la procedura di dissesto per il Comune di Cosenza. Dunque a Palazzo dei Bruzi i conti non tornerebbero e l’equilibrio finanziario sarebbe molto precario.

A partire dal deposito della deliberazione - avvenuto lo scorso 17 luglio - e fino alla decisione ultima e definitiva delle Sezioni riunite in speciale composizione, i giudici contabili hanno sospeso l’iter per trenta giorni. La procedura di dissesto contempla pure l’ipotesi dello scioglimento del Consiglio.

Il sindaco Occhiuto avrebbe però già chiarito la volontà d’impugnare il provvedimento con un ricorso alle sezioni riunite contro un eventuale parere negativo, ritenendo di aver messo in campo tutte le necessarie misure per assicurare la stabilità finanziaria.