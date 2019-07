Comune di Crotone. Presentata la nuova squadra di governo: tra novità e conferme

Due novità assolute, tre inserimenti dal Consiglio Comunale e altrettante conferme della precedente giunta: questa la nuova squadra di governo presentata stamattina dal sindaco di Crotone, Ugo Pugliese.

Le new entry, come ha rimarcato lo stesso primo cittadino, sono espressione, rispettivamente, dell’ordine degli Ingegneri e quello degli architetti: si tratta di Giuseppina Felice, che avrà le deleghe ai Lavori Pubblici, Patrimonio, Demanio, Energia e Risparmio Energetico; e Nino Crugliano, che curerà l’assessorato all'Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Programmi complessi, Innovazione tecnologica, Arredo e Decoro Urbano, Viabilità, Impiantistica Sportiva.

Le tre conferme sono quelle del vice sindaco con delega al Bilancio, Programmazione, Società partecipate, Personale ed Avvocatura: Benedetto Proto; dell’assessore al Turismo, Politiche dello Sport, Spettacolo, Tempo Libero e Turismo: Giuseppe Frisenda; Valentina Galdieri, con deleghe alla Cultura, Beni Culturali, Pubblica Istruzione, Attività Teatrali, Economia del Mare, Sviluppo Relazione Gemellaggi, Pari Opportunità.

Dal Consiglio comunale provengono, invece, l’assessore ai Quartieri, Verde Pubblico, Trasporti e Traffico, Pisano Pagliaroli; il collega alle Attività Produttive, Politiche per lo Sviluppo Locale, Fiere e Mercati, Servizi Demografici, Renato Carcea; Ines Mercurio, con deleghe alle Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili.

Il sindaco si è riservato le deleghe all'Ambiente, Protezione Civile e Polizia Municipale.

Nel presentare la nuova squadra, il Pugliese ha ribadito che andrà avanti a portare a compimento i progetti programmati, anche a costo di tenere il consiglio comunale sempre in seconda convocazione.

Ha poi ringraziato i precedenti assessori, ed in particolare, all’assessore Sabrina Gentile, dicendosi convinto che “uscirà benissimo dalla vicenda che l’ha vista coinvolta (leggasi avviso di garanzia per la Fiera mariana, ndr.) (QUI) per la quale ha chiesto anche una vicinanza morale.”

Per il primo cittadino, con il vecchio esecutivo era venuto meno quell'entusiasmo che desse la necessaria energia per fare il cambio di passo amministrativo che da tempo si sarebbe invocato e mai arrivato.

Ed ancora, il sindaco ha detto che ci sono grandi risorse a disposizione e progetti da realizzare e che l’unico obiettivo è di realizzare tutto ciò che in questi tre anni è stato programmato, cercando la collaborazione di tutti i gruppi presenti in Consiglio.

A causa della decretata decadenza di ieri ad opera del Consiglio comunale di Manuela Cimino, dopo una discussione a porte chiuse durata oltre due ore, e della nomina di tre assessori, entreranno nella civica assise quattro nuove componenti: Giancarlo Riganello, Alfonso Esposito, Francesco Lumare e Roberta Luly.