Galassia. Scarcerati Tavarelli e Ivanovic, per i giudici nessuna aggravante mafiosa

È stata autorizzata poche ore fa dal Tribunale de Riesame la scarcerazione del manager ex amministratore della società di scommesse SKS365è, Paolo Tavarelli indagato insieme alla moglie Ivana Ivanovic per la gestione di un giro di scommesse clandestine che aveva coinvolto altre persone in Italia e all’estero.

La notizia è apparsa su Agipronews e comunica che Tavarelli lascerà il carcere di Secondigliano dove era detenuto dalla fine del 2018 per ordine del Gip di Reggio Calabria. Per i giudici che hanno annullato l’ordinanza di custodia cautelare non sussiste l’aggravante mafiosa, ragion per cui anche la donna che era stata inseguita da un mandato di arresto internazionale, non ancora eseguito dalle autorità è statarimessa in libertà.