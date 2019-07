Alternanza scuola-lavoro: CCIAA Crotone sostiene imprese che accolgono studenti, un bando

Prosegue l’attività della Camera di commercio di Crotone nel promuovere i percorsi di alternanza scuola-lavoro. L’Ente camerale ha, infatti, pubblicato un nuovo bando per l’erogazione di voucher alle imprese che va a sostituire quello precedentemente pubblicato, riformulato per incentivare maggiormente i percorsi di alternanza, con la previsione di due tipologie di progetti.

Da una parte, infatti, viene previsto, come negli anni passati, un contributo alle imprese che partecipano a percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento per un importo di € 600,00 (ovvero 650,00 se si ospitano studenti diversamente abili) per singolo ragazzo coinvolto e fino ad un massimo di tre studenti.

Dall’altra vi è la vera e propria innovazione di questo bando, dal momento che è previsto un contributo per le imprese che co-progettano con gli istituti scolastici dei Project Work di elevata qualità, nella misura di € 4.000,00 a fronte del coinvolgimento di almeno 5 studenti.

“La Camera di Commercio di Crotone crede fermamente nell’importanza dell’alternanza scuola-lavoro come strumento per avvicinare i giovani al mondo imprenditoriale e contribuire all’incremento dell’occupazione – è il commento del Presidente dell’Ente camerale Alfio Pugliese – Il bando è un sostegno concreto alle imprese del territorio affinché mettano in campo percorsi virtuosi di alternanza”.

“La decisione di modificare il bando già esistente, prevedendo due percorsi differenti –aggiunge il Presidente Pugliese - è dettata dall’esigenza di offrire un sostegno economico ulteriore a favore di quegli imprenditori della provincia che decidono, con impegno e costanza, di aprire le proprie porte agli studenti”.

Le risorse stanziate ammontano a complessivi € 42.900,00 e le domande possono riguardare percorsi che si sono svolti o si svolgeranno nel periodo 01/01/2019-30/11/2019. Le domande possono essere presentate entro il 30.09.2019 all’indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .

Tutta la modulistica e il testo integrale del bando sono scaricabili dal sito istituzionale della Camera di Commercio di Crotone all’indirizzo www.kr.camcom.gov.it.