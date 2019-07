Calcio. La guida tecnica del Castrovillari affidata a Mr Sasà Marra

L'Asd Castrovillari Calcio ha raggiunto, nella giornata di ieri, l'accordo per la guida tecnica della prima squadra per la Stagione Sportiva 2019-20, la stessa è stata affidata a Mr. Sasà Marra, per cui la Società tutta a cui la città e gli appassionati sono grati per il gesto di amore (vedi slogan #èunaquestionediamore) rimanendo al timone della nave rossonera, riparte dando continuità al progetto iniziato nella scorsa stagione proprio da e con Mr. Marra che avrà come suo stretto collaboratore Leo Vanzetto (allenatore in 2a).

Altra novità è che lo staff dirigenziale si allarga, di fatto l'organigramma che ad oggi è cosi composto: Agostini Giuseppe - Presidente, Mazzuca Nicola - Vice Presidente, Vacca Mimmo - Segretario, Loricchio Fernando - Direttore Generale, Mazzei Domenico - dirigente, Caruso Raffaele - dirigente, Groccia Gianni - dirigente, Stabile Manuele - dirigente.

Da qualche ora a questi si sono aggiunti delle new entry: Baratta Giancorrado, Bloise Danilo, Campolongo Francesco (Pippo), De Biase Antonio, La Camera Rosmary, Mainieri Francesco e Visciglia Andrea.

Il lavoro del D.G. Loricchio prosegue incessante e già dalle prossime ore ci saranno ulteriori novità, dopo il primo tassello, forse quello più importante, adesso più che mai #lacaricadei1000 deve dare il suo apporto creando e dando entusiasmo a tutti questi stimatissimi dirigenti che in prima persona sono scesi in campo per la causa rossonera.