Asti: carabiniere si toglie la vita sparandosi con la pistola d’ordinanza. Era originario di Lamezia

Non ha lasciato alcun biglietto per spiegare il proprio gesto. Così un carabiniere di Lamezia Terme in servizio ad Asti si è suicidato con la pistola di ordinanza.

E’ successo ieri a Castell’Alfero, un comune di poco più di duemila abitanti nell’Astigiano, in cui l’uomo, un appuntato scelto dei carabinieri del Nil, abitava con la moglie e i due figli.

L’uomo, libero dal servizio, ha preso la macchina e si è addentrato in una zona boschiva a due passi da una chiesetta consacrata alla Madonna della Neve, e poi si è sparato rimanendo seduto al volante della sua macchina.

E’ stata la moglie, che non lo aveva visto rientrare a casa, a trovare il corpo qualche ora dopo e a dare l’allarme. Sull’accaduto hanno condotto accertamenti i carabinieri della compagnia di Asti che hanno confermato l’ipotesi del suicidio.