Calcio mercato Rende, arrivano Origlio e Morselli

Il Rende Calcio ha comprato il difensore Maicol Origlio, 22enne, e Fabio Morselli, attaccante di 21 anni. Nella passata stagione Origlio ha vestito nella prima parte del campionato la maglia del Monza collezionando 11 presenze. A gennaio è poi passato alla Giana Erminio chiudendo con 10 presenze. Precedentemente ha sempre vestito la maglia del Monza tra serie D e Lega Pro con 43 presenze e 3 reti. Arriva al Rende in prestito annuale. Il giocatore già da domani sarà a disposizione del tecnico Andreoli

Mentre Morselli ha vestito la maglia dell’Alma Juventus Fano (Lega Pro) collezionando 13 presenze e 1 gol. In precedenza ha militato nella formazione Primavera del Pescara, del Carpi e della Juventus timbrando in totale il cartellino per 53 volte segnando anche 16 reti. Morselli, dopo aver superato le visite mediche è già a disposizione del tecnico Andreoli.

“Sono convinto di aver fatto la scelta giusta perché a Rende ho la possibilità di crescere sia come calciatore che come uomo – afferma Morselli – Sono pronto a mettermi a disposizione dell’allenatore cercando di ripagare con le prestazioni in campo la fiducia che la società ha avuto in me”.