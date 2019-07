Pizzo. Ripresa mentre rischia di annegare per salvare il figlio. Video cancellato

Si è buttato a mare per fare un bagno ma ha rischiato di annegare. Protagonista della disavventura una mamma 46enne che dopo essersi accorta delle difficoltà del figlio, si è gettata in acqua ed è riuscita a salvare il ragazzo.

La donna, però, poco dopo, si è trovata in difficoltà ed è stata soccorsa da alcune persone che erano in spiaggia e che sono riuscite a raggiungerla utilizzando anche un acquascooter. Madre e figlio, adesso, stanno bene.

Il fatto è successo a Pizzo, dove una bagnante aveva pensato di riprendere la scena con il proprio cellulare, per poi pubblicarlo su facebook, facendo scoppiare diverse rimostranze: per le polemiche esplose in rete la donna ha poi deciso di cancellare il video.