Incidente a Lamezia, auto si ribalta. Leggermente ferita ragazza

È di un ferito il bilancio dell’incidente verificatosi in via dei Mille a Lamezia Terme. Per cause in corso di accertamento, due auto, una Lancia Y ed una Fiat 600, si sono scontrate e la Fiat, a seguito dell’impatto, si è ribaltata sulla sede stradale.

A bordo delle vetture i soli conducenti, due ragazze. L’autista della Lancia Y è rimasta illesa, mentre l’altra giovane, alla guida della 600, ha riscontrato delle leggere contusioni ed escoriazioni ed è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem118 per le opportune medicazioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso, la Polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro, una Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, che hanno messo in sicurezza le vetture in attesa del soccorso stradale.

La strada attualmente è chiusa al transito, almeno fino al termine delle operazioni di soccorso.