Le Castella. Immobile confiscato e occupato abusivamente, denunciato marocchino

Stamane la Polizia di Isola Capo Rizzuto ha fatto irruzione in una villetta abusiva a pochi metri dal porto turistico Le Castella, per procedere allo sgombero degli immigrati che lo occupavano illecitamente. Al momento del controllo un cittadino di nazionalità marocchina è stato identificato e denunciato mentre gli altri sono riusciti a dileguarsi tra le vie del centro.

La villetta a due piani ubicata in via Darsena, era già stata confiscata in precedenza ad esponenti della ‘ndrangheta locale.

Nel corso dell'ispezione condotta grazie al supporto di una pattuglia dell'ufficio immigrazione della Questura di Crotone si presentava arredata con mezzi di fortuna, una decina di posti letto, televisori, una cucina e persino un bypass al contatore della luce con intestazione originaria al Comune di Isola e poi successivamente disdetta.